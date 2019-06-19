Gazişehir Gaziantepli taraftarlar Başkan Adil Sanki Konukoğlu için ölüm orucuna başlıyor

Gaziantep'te iki yıldır Gazişehir Gaziantep'in kulüp başkanlığını yapan Adil Sani Konukoğlu'nun görevi bırakacağına yönelik iddialar taraftarları ayağa kaldırdı. Kentteki taraftalar derneği binasında bir araya gelen taraftarlar Adil Sani Konukoğlu'nun görevi bırakması halinde açlık grevine ve ölüm orucuna başlayacaklarını açıkladı.

"ELİNİ VE GÖVDESİNİ TAŞIN ALTINA SOKTU"

Gaziantep kentinin Konukoğlu ile iki yıl aradan sonra tekrar Süper Lige döndüğünü belirten Gazişehir Taraftar Derneği Başkanı Mehmet Turan, "Öncelikle biz Adil başkana şükranlarımızı ifade etmek istiyoruz. Bir Gaziantepli olarak bu takıma, bu şehre sahip çıktı. Geçen sene Bursa'da finali kaybettiğimizde kendisi bizi teselli etmiş seneye süper lige çıkarız demişti. Kendisi de elini ve gövdesini her şeyiyle taşın altına koydu ve sonunda takımımız Süper Lige çıktı.

"BİZİ BIRAKMASIN"

O yüzden şu an çok mutluyuz. Ama son günlerde Adil başkanın sağlık sorunları nedeniyle görevi bırakacağına dair söylentiler çok çıktı. Biz başkanımızı kolay bulmadık. Biz başkanımıza yalvarıyoruz. Bizi bırakmasın. Biz onun bizi bırakmaması için açlık grevine de ölüm orucuna da başlarız" ifadelerini kullandı. -