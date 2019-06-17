17.06.2019 12:43
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Gazisinin aracından hırsızlık iddiası

Gazisinin aracından hırsızlık iddiası

Mersin'in Tarsus ilçesine gezmeye gelen gazi İsmail Çetin'in aracındaki çantaların çalındığı öne sürüldü.

Mersin'in Tarsus ilçesine gezmeye gelen gazi İsmail Çetin'in aracındaki çantaların çalındığı öne sürüldü.
Alınan bilgiye göre, 2000 yılında Van'ın Gürpınar ilçesinde vatani görevine yaparken mayına basan ve gazi olan İsmail Çetin, ailesiyle birlikte gezmek için Mardin'den Tarsus ilçesine geldi.

Berdan Barajı yanındaki mesire alanına giden Çetin, 47 LC 111 plakalı aracını piknik alanının ilerisine park etti. Bir süre sonra aracının bulunduğu noktaya giden Çetin, bagaj kapağının açık olduğunu gördü.
İçerisinde kimlik, değerli eşya ve özel eşyalarının bulunduğu çantalarının yerinde olmadığını fark eden Çetin, durumu polise bildirdi.

Polis ekipleri da olayla ilgili soruşturma başlattı.
Kaynak: AA
Mersin, İsmail Çetin, Tarsus, Güncel

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