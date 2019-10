Gaziyi darp ettiği iddia edilen şahıs konuştu

Afyonkarahisar'da otopark mevzusu yüzünden gazi İsmail Kumartaşlı darp ettiği iddia edilen şahıs konuştu. Erhan Kaya, gazi İsmail Kumartaşlı'nın iddiasını yalanlayarak asıl kendisinin darp edildiğini ileri sürdü.



Afyonkarahisar'da gazi İsmail Kumartaşlı, eşi ile birlikte otopark tartışması yaşadığı Erhan Kaya tarafından darp edildiğini, demir tabela ile saldırdığını ve içerisinde 5 yaşındaki oğlunun bulunduğu otomobilinin camını kırdığını da iddia etmişti. Kumartaşlı, Kaya'nın gazi ve şehit ailelerine hakarette bulunduğunu ve davacı olduğunu açıklamıştı.



Olaya adı karışan ve Kumartaşlı ile tartışan Erhan Kaya, iddiaları yalanlayarak, asıl darp edilenin kendisinin olduğunu ve gaziler ile şehit yakınlarına hakaret etmediğini iddia etti. Boynunda, yüzünde ve vücudunun çeşitli yerlerinde morluklar oluştuğunu belirten Kaya, davacı olduğunu da söyledi.



"Bana devamlı birileri vuruyordu ve kaç kişi olduklarını bilemedim o an"



Afyonkarahisar Belediyesi'ne su kartına dolum yapmak için gittiğini belirten Kaya, 10 yıldır Afyonkarahisar'da yaşadığını ve ilk defa su kartına dolum yaptığını söyledi. Su kartına dolum yapmadan önce otomobilini belediyenin önündeki caddeye park ettiğini belirten Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü; "Herkesin park ettiği yere ben de aracımı park ettim. Önümde bir otomobil vardı ve içerisinden bir hanımefendi indi. Bana burasının şehit ve gazi otoparkı olduğunu ve park etmemem gerektiğini söyledi. Ben de kendisine 'burası şehit ve gazi otoparkı ise siz niye park ediyorsunuz' dedim. Daha sonra karta su yükletmek için belediye içerisine girdim. Aradaki zaman farkı kamera kayıtlarından da çıkacaktır. Karta su dolumu yaptıktan sonra dışarı çıktım. Arabama bindim ve çalıştırdım. Tam gidecek iken o hanımefendiyi gördüm bir daha yanındaki beyefendiyi tanımıyorum. İkisi çok hararetli bir şekilde tartışıyorlardı. Sebebini de bilmiyorum neden tartıştıklarını. Sonra kadın beni gösterdi. Bir kelime dahi söylemeden adam gelip arabama iki defa tekme attı. Ben arabadan inmeye çalıştım. Daha arabadan inmeden beni darp etmeye çalıştı. Sonra ben bir şekilde arabadan indim ve onun üzerine yürümeye başladım. Birisi beni arkamdan kelepçe gibi sardı. Kim olduğunu da bilmiyorum. 'Gel ben tuttum' diye bağırdı diğer şahsa. Diğer şahısta geldi benim kafama gözüme ve her yerime vurmaya başladı. Ben onların ellerinden kurtuldum. Yerde 'Cimlere basmayınız levhasını' gördüm ve aldım. Neredeyse beni öldüreceklerdi ve ben kendimi korumak zorundaydım. Bana devamlı birileri vuruyordu ve kaç kişi olduklarını bilemedim o an" dedi.



"Sürekli bağırarak seni öldüreceğim diyordu"



Kendisinin darp edilmesinin ardından sinirlenerek elindeki demir tabela ile Kumartaşlı'nın aracının camına vurduğunu söyleyen Kaya, Kumartaşlı'nın iddia ettiği gibi otomobilinde çocuğunun olmadığını söyledi. Kaya, "Onun otomobilinin camını kırdım ve o beyefendi içeri kaçtı. Ben de içeri kaçınca içeriden kesici alet veya silah bulup gelip saldıracak diye düşündüm. Sürekli bağırarak 'seni öldüreceğim' diyordu. Bana devamlı küfür ve tehdit etti. Bu asabiyetini ve sinirini hiç anlamadım. Daha sonra ben de onun peşinden içeri gittim. Tabi orasının neresi olduğunu, ne olduğunu ve o kişinin kim olduğunu ve karısının kim olduğunu tanımıyorum. Şahıs gazi imiş. Gaziliğinden dolayı bir takım şeyler yapmaya çalışıyor. Duygu sömürüsü yapmaya çalışıyor. Ben de bu ülkede 18 ay askerlik yaptım. Ben de gazi olabilirdim. İnsanın gazi olması o kimliğin arkasına sığınması ona bazı haklar vermiyor. İnsanları bu kadar öldürmeye teşebbüs edecek kadar sinirli olması gazi olması ile alakası olmaz. Gazilerimize, askerlerimize, polislerimize canımız kurban bizim. Gazilerimize veya şehitlerimize küfür etmedim. Kesinlikle etmedim. Ben onun ne gazi olduğunu ne de dernek başkanı olduğunu biliyorum. O derneğin yerini bile bilmiyorum. Hayatımda ilk defa ben oraya gittim" diye konuştu.



Dernek içerisinde yaşanılan arbede esnasında Kumartaşlı haricinde başka kişilerinde olduğunu iddia eden Kaya, kendisine en az 6 kişinin saldırdığını iddia etti. Kaya şöyle konuştu:



"Dernek içerisinde birisi arkamdan yine yapıştı, birisi sandalye ile kafama vurdu. Ben o anda yere düşmüşüm. Sonra gözümü açtığımda o kişi göğsüme oturmuş iki eli ile beraber boğazımı sıkıyordu. Ben nefes alamadığım için bir anda uyandım. Neredeyse ölüyordum. Birisi ayırmaya çalışıyordu. Beni göz işareti yaptığım şahıs kurtardı. Sonrasını hatırlamıyorum. Tekmeler yumruklar, boğazıma ayağı ile bastı. Asıl darbe ben uğradım. Hastanede ise başka bir gaziye hakarette bulunmadım. Benim hastanede önümü gazi bir amca önümü kesti ve duygu sömürüsü yaptı. Ben ağzımı bile açmadım. O şahıs bana hastanede önüme çıktı ve bana hakaret etti. Ben onlara hakaret etmedim. Ben rapor aldım ve boynumdaki kemiklerde hasar var." - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA