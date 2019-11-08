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Gazozseverleri geçmişe götüren dükkan

Çankırı'da bir girişimci, açtığı iş yerinde 130'un üzerinde gazoz çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor.

08.11.2019 12:26 | Son Güncelleme: 08.11.2019 12:35
'da bir girişimci, açtığı iş yerinde 130'un üzerinde gazoz çeşidini müşterilerinin beğenisine sunuyor.
Uzun yıllar farklı sektörlerde çalışan 34 yaşındaki Duran'ın dikkatini bir arkadaşıyla 'da gezerken gazozcu dükkanı çekti. Dükkanı gezen Duran, Çankırı'da benzer bir iş yeri açmaya karar verdi. Yaklaşık bir ay önce Tarihi Buğday Pazarı Medresesi karşısında 25 metrekarelik iş yeri kiralayan Duran, 'nin çeşitli illerinden getirdiği 80'e yakın markada 130'un üzerinde farklı aromaya sahip gazozu müşterilerinin beğenisine sunuyor. Nostaljik bir tasarımı bulunan iş yerinde kahveli, tarhunlu, damla sakızlı, kremalı, güllü, ballı gibi farklı damak zevklerine hitap eden gazoz çeşitleri bulunabiliyor.
"Bu bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin gazozu"
Ebubekir Duran, AA muhabirine, gazozlarda çeşit yelpazesinin çok geniş olduğunu söyledi.
İş yerine her yaştan kişinin ilgi gösterdiğini dile getiren Duran, "Yaş itibarıyla büyükler geldiğinde 'Bu bizim çocukluğumuzun, gençliğimizin gazozu' gibi söylemleri çok duyuyoruz. Konseptimiz de zaten 80'lere özgü. O zamanın çikolataları, şekerlemelerini satıyoruz. Çankırı'da olmayan, sıra dışı bir şeydi. Güzel tepkiler alıyoruz." ifadelerini kullandı.
Türkiye'de 1980'lere kadar bin 200'ün üzerinde, günümüzde ise 220'ye yakın gazoz markası olduğunu anlatan Duran, iş yerinde tamamı yerli 60 ilden getirdiği 130'un üzerinde farklı aromada gazozu müşterilerine sunduğunu belirtti.
"Sadece gazozcu değil, kültür mekanı yapmak istedik"
Açtıkları dükkanda sohbet ortamı da oluşturmak istediklerini aktaran Duran, şöyle devam etti:
"Sattığımız gazozların kapaklarını biriktiriyoruz. Aslında dekor amacıyla biriktirmeye başlamıştık ama çocuklar oyun için alıyor. Özellikle kapağını, şişeleri de almak isteyenler oluyor. Burayı sadece gazozcu değil, kültür mekanı olarak yapmak istedik. Konum olarak bilerek burayı seçtik. Burada insanların kitaba yönelmesini de amaçlıyoruz. İş yerinde sürekli kitap temin ederek müşterilerimize veriyoruz. İsteyen burada okuyor, isteyen evine götürebiliyor."
Duran, iş yerinde zaman zaman çeşitli konularda sohbet programı da düzenlediklerini anlattı.
Müşterilerden İbrahim Karatekin ise kendisinin gazoz koleksiyonu bulunduğunu, bundan dolayı sık sık gazozcu dükkanına geldiğini kaydederek "Benim aslında antikaya merakım vardı. Para, pul derken gazoza da geldik. Buraya iki üç günde bir mutlaka uğruyorum. Otantik tarzından dolayı güzel bir mekan." dedi.
Gazozseverleri geçmişe götüren dükkan

İstanbul, Türkiye, Çankırı, Güncel

Kaynak: AA


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