Gazprom, 2019'da Avrupa'ya 200 Milyar Metreküp Doğalgaz İhraç Etmeyi Hedefliyor

Rusya
'nın en büyük enerji şirketi Gazprom
, 2019 yılında Avrupa
'ya 200 milyar metreküp üzerinde doğalgaz ihraç etmeyi hedefliyor.
Açıklama Gazprom Holding'in başkan yardımcısı Alexander Medvedev
'den geldi. Bir telekonferansa katılan Medvedev, "2019'da en az 200 milyar metrekübün ihraç edileceğine inanıyorum. Ayrıca, 2020'den itibaren Avrupa'dan daha fazla doğalgaz talebi geldi." dedi.
Medvedev şöyle devam etti, "Bu rakamın – 200 milyar metreküp – yıllık sözleşme miktarı hacmine çok yakın olduğunu belirtmek isterim. Ayrıca 2020'den itibaren ek ihracata yönelik talepler aldık. ve yıllık sözleşme miktarlarının bir sonraki seviyesine geçiş, doğalgaz boru hatlarımızın geliştirilmesi de dahil olmak üzere çok önemli, çok ilginç bir konu."
Gazprom verilerine göre, geleneksel ve yeni müşteriler için talepler yılda yaklaşık 50 milyar metreküp oluyor. Medvedev, 2018 yılında Avrupa'ya yapılan ihracat hacminde rekor kırılacağını kaydetti ve "Aralık
başında, ihracatın 200 milyar metreküpü aşacağını güvenle söyleyebilirim." diye ekledi.
Gazprom Export'un temsilcisi Wood Mackenzie
, 2018 yılında doğalgazın bin metreküpü için ortalama 245 dolar ihracat fiyatının gerçekleşeceğini beklediklerini kaydetti.
Daha önce verilen bilgilere göre 1 Ocak'tan 15 Kasım'a kadar Gazprom'un Bağımsız Devletler Topluluğu
dışındaki ülkelere yaptığı gaz ihracatı yüzde 3,5 artışla 171,6 milyar metreküpe ulaştı.
Gazprom Başkanı Alexey Miller
, 2018 yılında Avrupa'ya yapılan gaz ihracatının 200 milyar metrekübe ulaşabileceğini bildirmişti.
The post Gazprom, 2019'da Avrupa'ya 200 milyar metreküp doğalgaz ihraç etmeyi hedefliyor
appeared first on Enerji Enstitüsü
.
Avrupa,Gazprom
06 Aralık 2018 Perşembe 09:07