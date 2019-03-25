AB
pazarında enerji savaşları sert rekabet ile daha da zorlu bir hal almaya başlıyor…
"ABD
menşeili sıvılaştırılmış doğalgaz, 2019'da Rusya
'nın Avrupa
pazarındaki en büyük rakibi olabilir." Bu açıklama, Gazprom
yöneticilerinden Sergey Komlev'den geldi. Gazprom'un şirket dergisinde çıkan röportaja göre, Komlev Amerikalı üreticilerin bu yıl sıvılaştırılmış doğalgaz tedarik rotasını Asya
'dan Avrupa'ya çevirebileceğini düşünüyor.
Bu strateji değişikliğine sebep de Asya pazarında fiyatların ilk kez bu yıl Avrupa pazarının gerisine düşmesi ve Avrupa pazarının cazibesinin artması. Bu yıl Avrupa'da havanın ılıman seyretmesi nedeniyle Gazprom'un sıvılaştırılmış doğalgaz tedariki düşüşte. Avrupa pazarına doğalgaz tedarik eden tek Rus firması Gazprom değil. Rus özel şirketi Novatek, 2018'de Avrupa'ya sattığı doğalgaz miktarını yüzde 10,6 oranında arttırmayı başardı.
The post Gazprom: "ABD gazı Rusya'nın Avrupa pazarındaki en büyük rakibi olabilir"
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Rusya Federasyonu, Gazprom, Avrupa, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com