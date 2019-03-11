Gazprom, Avrupa'ya İlk Kez Ruble Karşılığı Doğalgaz Sattı

Rus enerji devi Gazprom
'un ihracat kolu olan Gazprom Export, Avrupa
'ya ilk kez ruble karşılığı doğal gaz sattı.
Rus enerji şirketi Gazprom, Batı Avrupa'ya Rus rublesi cinsinden ilk doğal gaz satışını yaptı. Yazılı bir açıklama yapan Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, Batı Avrupa'ya rubleyle ilk doğal gaz satışının elektronik satış platformu üzerinden gerçekleştirildiğini belirtti.
Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova "Bugün ruble üzerinden gerçekleştirdiğimiz satış sadece ticari değil aynı zamanda da sembolik bir anlam taşıyor" dedi. Gazprom Export'un tarihinde ilk kez Batı Avrupa'ya ruble cinsinden doğal gaz sattığını vurgulayan Burmistrova "Ruble cinsinden doğal gaz satışlarımızı arttırarak devam ettirmek istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.
Elektronik satış platformu, Avrupalı tüketicilere, mevcut sözleşmelerin yanı sıra ek doğal gaz alım imkanı da sağlıyor. Rus yetkililer, ABD
ve bazı batılı ülkelerin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle ülke ekonomisinde doların kullanımını azaltmaya uğraşıyor.
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Avrupa, Gazprom, Sektörel
Kaynak: Enerjienstitusu.com