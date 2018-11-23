Gazprom Tüm Doğalgazını Sattı, Açık Artırmaları Durdurdu

Rus enerji şirketi Gazprom'un ihracat kolu Gazprom Export, rezervlerinde 2018 sonuna kadar bulunacak tüm doğalgaz satıldığı için elektronik satış platformundaki tüm doğalgaz açık artırmalarını durdurdu.Gazprom Export, sözleşmeye dayalı gaz tedarikine ek olarak, 20 Eylül'de Elektronik Satış Platformu üzerinden Avrupalı tüketicilere gaz satışına başlamıştı.Şirketin verilerine göre 16 Kasım'dan bu yana platform üzerinde açık artırma düzenlenmedi. Zira şirket, yıl sonuna kadar rezervlerinde bulunacak tüm gazı sattı.Gazprom Export Genel Müdürü Elena Burmistrova, platformun gaz tedarikini en iyi hale getirmeye yönelik ek araç vazifesi görmesini beklediklerini söyledi.