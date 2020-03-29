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Gazze belediyelerinden uluslararası kurumlara 3 milyon dolarlık yardım çağrısı

Gazze'deki belediyeler, hizmet sunmaya devam edebilmek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uluslararası kurumlara 3 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.

29.03.2020 21:54 | Son Güncelleme: 29.03.2020 21:54
Gazze belediyelerinden uluslararası kurumlara 3 milyon dolarlık yardım çağrısı
Gazze 'deki belediyeler, hizmet sunmaya devam edebilmek ve yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için uluslararası kurumlara 3 milyon dolarlık yardım çağrısında bulundu.
Gazze Belediyeler Birliği Başkanı Yahya Serrac, düzenlediği basın toplantısında, "Uluslararası kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarından, Gazze'deki belediyelerin hizmetlerine devam edebilmesi için 3 milyon dolarlık yardım talep ediyoruz." dedi.
Kaynak sıkıntısı ve imkanların yetersizliği sebebiyle belediye hizmetlerinin çökme noktasına geldiğini belirten Serrac, 13 yıldır devam eden İsrail ablukası nedeniyle belediyelerin ekipmanlarının kullanılamaz duruma geldiğini, hizmetlerin sunulması için gerekli yakıtta da sıkıntı yaşandığını aktardı.
Serrac, belediyelerin salgın nedeniyle son günlerde kamuya açık alanlar ve kurumlarda dezenfeksiyon çalışması yürüttüğüne işaret etti.
Gazze'de son verilere göre, şu ana kadar 9 koronavirüs vakası tespit edildi.
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Kaynak: AA

Etiketler: Gazze, Güncel

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