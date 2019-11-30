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Gazze çocuk şehidini uğurladı

HAN Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.

30.11.2019 14:18 | Son Güncelleme: 30.11.2019 14:18Gazze çocuk şehidini uğurladı
HAN Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, askerlerinin açtığı ateş sonucu dün şehit olan 16 yaşındaki Filistinli Fahd Muhammed Velid el-Estal, son yolculuğuna uğurlandı.
Estal'ın cenazesi, Yunus'taki Nasır Tıp Kompleksinden alınarak ailesinin evine getirildi.
Han Yunus'taki Ehlu's-Sünne camisinde kılınan cenaze namazının ardından Estal'ın naaşı aile mezarlığına defnedildi.
Cenaze merasimine katılanlar İsrail karşıtı sloganlar atarak, Filistinli gruplardan Estal'ın şehit edilmesini karşılıksız bırakmamasını istedi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra dün yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze Şeridi'ndeki Han Yunus kentinin doğusunda toplanan Filistinlilere müdahalesi sonucu Estal'ın vurularak şehit edildiğini, bir Filistinlinin de yaralandığını kaydetmişti.
Büyük Dönüş Yürüyüşü ve Ablukayı Kırma Yüksel Ulusal Komitesinden 27 Kasım'da yapılan açıklamada, "Gazze'de güvenlik alanında yaşanan tehlikeli gelişmeler ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun kapsamlı saldırı tehditleri" nedeniyle bu haftaki gösterilerin ertelendiği duyurulmuştu.
Filistinliler, Gazze Şeridi'nin doğusundaki İsrail sınırında 30 Mart 2018'den bu yana her cuma "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail, Gazze, Han, Güncel

Kaynak: AA

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