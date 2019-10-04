Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gazze'de 1 Filistinli öldü, 40 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

04.10.2019 19:20Gazze'de 1 Filistinli öldü, 40 kişi yaralandı
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 40 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 40 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada,İsrail askerlerinin gerçek mermi kullandığı belirtilerek hayatını kaybeden Filistinlinin kimliği 'Alaa Nezar Aish Hamdan' olarak kaydedildi. Öte yandan protestoya katılan yüzlerce kişinin de atılan biber gazından etkilendiği belirtildi. - GAZZE

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
23:52 Park halindeki traktöre çarpan araç alev alev böyle yandı
23:52 E-5'te servis aracı devrildi: 5 yaralı
23:50 Samsun'da uyuşturucu ticaretinden yakalanan 8 kişi adliyeye sevk edildi
23:50 Düğüne giden anne ve kızın feci ölümü
23:44 Gaziantep'te kaçak içki operasyonu kamerada: 1 gözaltı
23:41 Tramvayın çarptığı genç yaralandı
23:35 İzmir'de feci kaza... Motosikletle kamyonun çarpıştığı kazada anne ve oğlu hayatını kaybetti