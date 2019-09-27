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Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.

27.09.2019 22:30Gazze'de 1 Filistinli öldü, 63 kişi yaralandı
Filistinlilerin Gazze- İsrail sınırındaki Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 63 kişi de yaralandı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü protestolarına İsrail askerlerinin müdahalesi sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiği ve 32'si gerçek mermiyle olmak üzere 63 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Açıklamada, protestoya katılan yüzlerce kişinin de biber gazından etkilendiği kaydedildi.
(İHA)

Filistin, İsrail, Dönüş, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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