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Gazze'de 3 polisin öldüğü patlamaların ardından acil durum ilan edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün gece 3 polisin hayatını kaybettiği iki ayrı patlamanın ardından acil durum ilan edildi.

28.08.2019 11:40 Gazze'de 3 polisin öldüğü patlamaların ardından acil durum ilan edildi
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde dün gece 3 polisin hayatını kaybettiği iki ayrı patlamanın ardından acil durum ilan edildi.
Gazze'deki İçişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, dün gece iki ayrı polis noktasında yaşanan ve 3 polisin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin yaralandığı patlamaların ardından Gazze'de acil durum ilan edildiği belirtildi.
Patlamaların arkasında kimin olduğuna ilişkin herhangi bir bilgi paylaşılmazken, yerel basındaki iddialara göre patlamalarla bağlantısı olabileceği şüphesiyle çok sayıda kişi güvenlik güçlerince gözaltına alındı.
Öte yandan Sağlık Bakanlığının patlamaların ardından yaptığı yazılı açıklamanın aksine İçişleri Bakanlığının patlamaların arkasında İsrail'in olduğu yönündeki iddialara yer vermemesi dikkati çekti.
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı dün gece meydana gelen ilk patlamanın ardından yaptığı yazılı açıklamada saldırıdan İsrail'i sorumlu tutmuş, İsrail ise bu suçlamayı reddetmişti.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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