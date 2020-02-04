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Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor - GAZZE

Hamas, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

04.02.2020 23:55 | Son Güncelleme: 04.02.2020 23:59
, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.
Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde gerçekleştirilen eyleme katılan yüzlerce Filistinli, Yüzyılın Anlaşması'nı reddeden pankartlar taşıdı.
Göstericiler, Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun fotoğraflarını ateşe verdi.
Hamas yöneticilerinden Mansur Berik, gösteride yaptığı konuşmada, planı ve Filistin meselesini tasfiye etmeye çalışan tüm projeleri reddettiklerini belirtti.
Filistin topraklarında İsrail'in hiçbir meşruiyeti olmadığını kaydeden Berik, Filistin halkının, topraklarını terk etmeyeceğini vurguladı.
Gazze'de ABD'nin sözde barış planına yönelik protestolar sürüyor - GAZZE

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Hamas, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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