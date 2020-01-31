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Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2)

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı Gazze'de protesto edildi.

31.01.2020 17:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 17:25
ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesine ilişkin sözde barış planı 'de protesto edildi.
Filistinlilerin geniş katılım gösterdiği Büyük Ömer Cami'nde kılınan cuma namazının ardından Hamas yöneticilerinden Halil el-Hayye, cuma hutbesi verdi. Hayye, hutbesinde Trump'ın sözde barış planını eleştirdi.
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak Salı günü İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.
Sözde barış planı kapsamında Kudüs'ün, İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini söyleyen Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.
Gazze'de ABD'nin sözde Orta Doğu barış planı protesto edildi (2)

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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