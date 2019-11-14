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Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü

Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

14.11.2019 15:35 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:40Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
'de varılan ateşkes öncesi 'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

İsrail güçleri ve Filistin İslami Cihad Örgütü üyeleri arasında, Gazze'de 2 gündür yaşanan çatışmaların ardından ateşkese varılmıştı. Filistinliler tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden önce İsrail'in bir saldırı düzenlediği ve bu saldırıda aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti. - GAZZE

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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