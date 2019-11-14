Haberler » Güncel » Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü - Haber

Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü

Gazze'de varılan ateşkes öncesi İsrail'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.

14.11.2019 15:45 | Son Güncelleme: 14.11.2019 15:45Gazze'de ateşkes öncesi saldırıda aynı aileden 8 kişi öldü
'de varılan ateşkes öncesi 'in düzenlediği saldırıda Filistinli aileden 8 kişi hayatını kaybetti.
İsrail güçleri ve Filistin İslami Cihad Örgütü üyeleri arasında, Gazze'de 2 gündür yaşanan çatışmaların ardından ateşkese varılmıştı. Filistinliler tarafından yapılan açıklamada, ateşkesin yürürlüğe girmesinden önce İsrail'in bir saldırı düzenlediği ve bu saldırıda aynı aileden 8 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında 34 kişi hayatını kaybetmişti.
(İHA)

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:48 Rusya'nın İdlib'e saldırılarında aynı aileden 2 çocuk hayatını kaybetti
18:48 Afyonkarahisar saadet öğretmen, intihardan hemen önce annesini arayıp helallik istedi
18:48 Batman'da bağ bozumu etkinliği
18:46 DHA YURT BÜLTENİ - 20
18:46 Kooperatif kuran kadınlar 'yapamazsınız' diyen erkekleri de işe aldı
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:05 Irak'ın kuzeyinde terör örgütü PKK'ya ait mühimmat deposu imha edildi
18:02 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Erdoğan'ın ABD ziyareti kriz beklentilerini boşa çıkardı
16:06 Son dakika: İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ABD Başkanı Trump'a izlettiği Mazlum Kobani videosu
16:01 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: S-400'ü tamamen kaldırma teklifini doğru bulmuyoruz
18:26 Son Dakika: Eyüpsultan'da öğrenci servisi devrildi: 7 öğrenci yaralandı
18:27 Son Dakika: Milliler zafer peşinde! İlk 11'ler belli oldu
17:55 2019 Cuma mesajları resimli – En güzel, anlamlı Cuma mesajları
16:54 2020 resmi tatiller takvimi belli oldu! 2020 resmi ve dini tatiller
14.11.2019 18:49:09