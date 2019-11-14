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Gazze'de ateşkes sağlandı

İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından Gazze'nin farklı bölgelere yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken daha fazla can kaybı olmaması amacıyla ateşkes sağlandı.

14.11.2019 12:25 | Son Güncelleme: 14.11.2019 12:25Gazze'de ateşkes sağlandı
Silahlı Kuvvetleri (IDF) tarafından 'nin farklı bölgelere yönelik hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükselirken daha fazla can kaybı olmaması amacıyla ateşkes sağlandı.
İsrail'e ait savaş uçaklarının Gazze'nin farklı bölgelerindeki sivil alanlara düzenlediği hava saldırılarında bilanço artarken Gazze'de ateşkes sağlandı. Ateşkesin bu sabah erken saatlerde başlamasıyla İsrail Silahlı Kuvvetleri (IDF) ve İslami Cihat Örgütü arasında 2 gün süren çatışmalar durdu.
Filistin İslami Cihad Örgütü Sözcüsü Musab el-Barim, ateşkesin Filistinli liderlerin öldürülmemesi ve protestocuların barışçıl gösterilerinin yasaklanmaması şartlarını kapsadığını söyledi.
Öte yandan Birleşmiş Milletler Orta Doğu Barış Süreci Özel Koordinatörü Nikolay Mladenov, şiddeti durdurma ve İsrail ile resmi bağlar kurma amacıyla Kahire'ye gitti.
(İHA)

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA

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