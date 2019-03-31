Gazze'de Balıkçıların Avlanma Mesafesi 15 Mile Çıkarıldı

İsrail
, Gazze Şeridi
'nde balıkçıların avlanma mesafesini 6 deniz milinden 15 deniz miline çıkardı.
Gazze'deki Filistinli Balıkçılar Sendikası Başkanı Nizar Ayyaş AA muhabirine yaptığı açıklamada İsrail'in, Gazze sahillerinde pazartesi gününden itibaren avlanma mesafesini 6 deniz milinden 15 deniz miline çıkarma kararı aldığını belirtti.
Ayyaş, balık avlama mesafesinin Gazze'nin kuzeyinde 6, orta bölgede 12, kuzey de ise 15 mil ile sınırlandırıldığını kaydetti.
Filistin Kurtuluş Örgütü ile İsrail arasında 1993'te imzalanan Oslo Anlaşması'na göre Filistinliler, herhangi bir İsrail müdahalesine maruz kalmadan Gazze Şeridi'nden 20 mil açığa kadar serbest hareket edebilme hakkına sahip, ancak İsrail yönetimi Filistinli balıkçıların bu hakkına engel oluyor.
Gazze, İsrail, Güncel
Kaynak: AA