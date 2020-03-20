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Gazze'de doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bugün cuma hutbesi veren alanında uzman doktorlar, cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı.

20.03.2020 20:40 | Son Güncelleme: 20.03.2020 20:40
Gazze'de doktorlar cuma hutbesinde koronavirüse karşı alınacak tedbirleri anlattı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde bugün cuma hutbesi veren alanında uzman doktorlar, cemaate yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınacak önlemleri anlattı.
Gazze'deki Vakıflar Bakanlığının çağrısı üzerine bölgedeki camilerde bugün cuma hutbeleri alanında uzman doktorlar tarafından okundu.
Büyük Ömer Camisi'nde cuma hutbesi veren Dr. Muhammed Guneym, koronavirüse karşı alınacak önlemler kapsamında, tokalaşma, sarılma ve kalabalık ortamlardan uzak durmanın yanı sıra sosyal mesafenin korunmasının da önemine dikkati çekti. Guneym ayrıca kişisel temizliğe ve özellikle de el temizliğine özen gösterilmesi gerektiğinin altını çizdi.
Gazze'deki İslam Üniversitesi Organik Kimya Bölümü Prof. Dr. Adil Avadullah da Şafii Camisi'nde verdiği hutbede, virüsün bulaşma yolları ve korunma yöntemleri hakkında bilgi verdi.
Prof. Dr. Avadullah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, cemaate insanların salgına karşı almaları gereken kişisel tedbirler ve yetkililerin açıkladığı talimatlara uyulmasının öneminin yanı sıra dinimize göre bu tür salgınlar esnasında yapılacak duaları içeren bir hutbe verdiğini söyledi.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Kovid-19 tedbirleri kapsamında yurt dışından Gazze'ye dönen 787 Filistinlinin bölgedeki 8 sağlık merkezinde karantinaya alındığını açıklamıştı.
Kudra, gelenler arasında şüpheli 49 kişiye virüs testi yapıldığını ve tüm sonuçların negatif çıktığını belirtmişti.
Gazze Şeridi'nde bugüne kadar Kovid-19 vakasına rastlanmadı.
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Kaynak: AA

Etiketler : İsrail, Gazze, Güncel

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