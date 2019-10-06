Haberler » 3. Sayfa » Haber

Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi

Filistin'in Gazze Şeridi'nde elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasak getirildi.

06.10.2019 18:08Gazze'de elektronik sigaraya yasak geldi
Filistin'in Gazze Şeridi'nde elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasak getirildi.

Gazze Ulusal Ekonomi Bakanlığı, elektronik sigara ürünlerinin imalatı ve ithalatına yasağını onayladığını duyurdu. Ekonomi Bakanlığı sözcüsü Abdel Fattah Ebu Musa, sigara ürünlerinin vatandaşların hayatlarını tehlikeye attığını söyledi. Dünya'nın birçok yerde elektronik sigaraların yasaklandığını söyleyen Musa, uluslararası raporlara göre elektronik sigaraların kullanılması sonucu bazı ülkelerde çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiğini aktardı. - GAZZE

Ekonomi Bakanlığı, Filistin, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
21:19 Traktör yine can aldı
21:09 Konya'da düğün dönüşü kaza: 1 ölü, 1 yaralı
21:02 Tıka basa doldurdukları araçla akan trafikte böyle ilerlediler
20:31 Binadan gelen 'kötü koku' ihbarı polisi harekete geçirdi
20:21 Aşırı kağıt yüklü otomobil trafiği tehlikeye atarak yoluna devam etti
20:16 Irak'taki protestolarda 104 kişi öldü, 6 bin 107 kişi yaralandı
20:09 Kontrolden çıkan yolcu otobüsü araziye girdi, o anlar kameraya böyle yansıdı