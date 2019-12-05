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Gazze'de engelli koşusu düzenlendi

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kısa mesafe engelli koşusu düzenlendi.

05.12.2019 17:37 | Son Güncelleme: 05.12.2019 17:40
ablukası altındaki Şeridi'nde, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü münasebetiyle kısa mesafe engelli koşusu düzenlendi.
Gazze'deki Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği tarafından düzenlenen 500 metrelik koşuya, aralarında İsrail saldırıları sonucu hayatına engelli olarak devam etmek zorunda kalanların da bulunduğu 50 Filistinli katıldı.
Koşu, Nuseyrat Mülteci Kampı'ndaki 20'nci caddede gerçekleştirildi.
Rehabilitasyon ve Sosyal Eğitim Derneği Müdürü Luey Ebu Seyf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Ben Yapabilirim" adı altında yapılan bu organizasyonla engellilerin yaşadıkları sorunlara ve ortaya koydukları başarı hikayelerine ışık tutmayı amaçladıklarını söyledi.
Ebu Seyf, "Bu insanlar başarılı olma ve rekabet edebilme gücüne sahip. Engelliler toplumun her alanında ve kurumlarda yer almalı." dedi.
Gazze'de engelli koşusu düzenlendi

Dünya Engelliler Günü, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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