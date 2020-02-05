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Gazze'de Filistinli kadınlardan ABD'nin sözde barış planına karşı gösteri

İsrail ablukası altındaki Gazze'de Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.

05.02.2020 16:40 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:40Gazze'de Filistinli kadınlardan ABD'nin sözde barış planına karşı gösteri
ablukası altındaki 'de Filistinli kadınlar, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" olarak adlandırdığı sözde barış planını protesto etti.
Hamas Kadın Kolları tarafından düzenlenen gösteriye katılanlar, Filistin ve Hamas bayraklarının yanı sıra "Yüzyılın Anlaşması geçmeyecek", "Amerika ve İsrail aynı terör odağının iki yüzü" ve "Utanç anlaşmasına hayır" yazılı pankartlar taşıdı.
AA muhabirine konuşan Kadın Kolları Sorumlusu Reca el-Halebi, Hamas'ın geri dönüş ve kendi kaderini tayin hakkı konusunda kararlı olduğunu vurguladı.
Halebi, "Yüzyılın Anlaşmasına karşıyız. Filistinliler kabul etmediği müddetçe bu anlaşma yapılamayacak. Filistinli olmayanlar, bizim kaderimizi belirleyemez." dedi.
ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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