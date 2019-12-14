Haberler » Güncel » Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı - Haber

Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı

Gazze'de İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplanan Filistinliler barışçıl yürüyüş düzenledi.

14.12.2019 17:19 | Son Güncelleme: 14.12.2019 17:23Gazze'de Filistinliler Hamas'ın kuruluşunun yıldönümü kutladı
'de İslami Direniş Hareketi'nin ( ) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplanan Filistinliler barışçıl yürüyüş düzenledi.

Gazze'de Hamas'a destek veren binlerce Filistinli, İslami Direniş Hareketi'nin (Hamas) 32. yıl dönümünü kutlamak için toplandı. Filistin bayrakları taşıyan binlerce kişi slogan atarak Hamas'a desteklerini vurguladı.

Hamas üyesi Usame El Muzini konuşmasında "Düşmanların yaptıklarına rağmen geri dönmeyeceğiz. Tüm dünyaya haklarımızın pazarlığı olmayacağını söylüyoruz. Bütün komplolar ve düşmanlar bir günde düşecekler" dedi. - GAZZE

Gazze, Hamas, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:26 Dışişleri bakanı mevlüt çavuşoğlu, 19. doha forumu'nda konuştu - 2 - Haber
18:26 Muğla başkan gürün: maden işlenip satılmalı - Haber
18:26 Amasya Üniversitesinde "Güneş enerjisi ile ilgili her şey" paneli yapıldı - Haber
18:25 Arnavutköy'de şoke eden kasa hırsızlığı - Haber
18:24 Şentop: "(ABD Senatosunun 'Ermeni' kararı) Siz kıymetli parlamenterlerin huzurunda Türkiye olarak... - Haber
17:00 Çöp konteynerında yüzlerce kutu ilaç bulundu - Haber
16:56 Eminönü'nde onlarca metrelik bilet kuyruğu oluştu - Haber
15:33 İstanbul'da metro raydan çıktı! Seferler durdu, duraklarda yoğunluk oluştu - Haber
15:08 Son dakika: İskenderun'daki demir çelik fabrikasında korkutan patlama! - Haber
12:45 Eş zamanlı operasyonlarda 250 ton sahte içki ele geçirildi - Haber
14.12.2019 18:30:20