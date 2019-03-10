Gazze'de İşitme Engelliler Dokuma Tezgahlarının Başına Geçti (2)

Gazze
'de unutulmaya yüz tutmuş geleneksel sanatlardan el dokumacılığı, işitme engelli Filistinlilerin elinde yeniden hayat buldu.
Gazze'deki "İşitme Engelli Çocuklarımız Derneği" bünyesindeki dokuma bölümünün küçük atölyesinde çalışan işitme engelli Filistinliler, dokudukları halı, elbise ve mefruşat ürünlerinin satışından elde ettikleri gelirle ev ekonomisine katkıda bulunuyor.
İşitme engelliler, renkli ipliklerin yan yana getirilmesiyle oluşturulan ve sanatsal bir ruh ve göze sahip bulunmayı gerektiren bu mesleğin "karmaşık" olduğunu ifade ediyor.
Gelir kapısı
Dernek bünyesinde çalışan 3 Filistinliden biri olan Isam Şeldan (47) işaret diliyle AA muhabirine yaptığı açıklamada, dokumacılıkla 18 yıl önce tanıştığını, zor bir meslek olduğu için ustalaşmanın vakit aldığını söyledi.
İşe kendini vererek zamanla çok güzel ürünler ortaya çıkardığını anlatan Şeldan, farklı ebatlarda kilimler, duvar halıları, el işleriyle süslenmiş kadın çantaları ve döşemelik kumaşlar ürettiğini kaydetti.
Desen ve renklerin ayarlamasının kişinin yaratıcılığına bağlı olduğunu belirten Şeldan, "Bu meslek sayesinde 7 kişilik ailemi geçindiriyorum." dedi.
Şeldan, Gazze'ye gerekli ham madde girişinin yapılması ve ürettikleri ürünlerin dışarıya satılması için İsrail
'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın kaldırılması temennisinde bulundu.
Gazze'de nadir bulunan ürünler üretiliyor
Derneğin el sanatları üretim danışmanı Hüsam Zakkut da dokuma bölümünde çalışan işitme engellilerin daha önce derneğin öğrencisi olduklarını ve aldıkları eğitim sonrasında el sanatlarında üstün başarı gösterdiklerini söyledi.
Derneğin, Gazze'de el dokuma sanatını yaşatmaya çalışan tek kurum olduğunu vurgulayan Zakkut, ortaya çıkarılan ürünlerin de bu nedenle benzerlerinin bulunmadığını anlattı.
Zakkut, işitme engellilerin dokuduğu ürünlerin Gazze içinde ve dışında pazarlandığını ancak abluka nedeniyle ham madde girişine ve ürünlerin ihracatına getirilen kısıtlamaların çalışmalarını olumsuz yönde etkilediğini kaydetti.
İşitme Engelli Çocuklarımız Derneği, 1992'de Gazze'de işitme kaybı yaşayan Filistinlilere meslek eğitimi vermek amacıyla kuruldu.
Gazze'de İsrail'in 2006'dan bu yana uyguladığı abluka nedeniyle halkın yaklaşık yüzde 80'i hayatını idame ettirebilmek için insani yardıma ihtiyaç duyuyor.
İsrail, Gazze, Güncel
Kaynak: AA