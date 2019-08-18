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Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.

18.08.2019 09:32 Gazze'de İsrail askerlerinin şehit ettiği 3 gencin cesedine ulaşıldı
Abluka altındaki Gazze Şeridi sınırı yakınlarında, İsrail askerleri tarafından şehit edilen 3 gencin cesetlerine ulaşıldı.
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Gazze Şeridi sınırı yakınlarında İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinli Mahmud el-Vilayide (24), Muhammed Ebu Namus (27) ve Muhammed et-Teramisi'nin (26) cesetlerine ulaşıldığı belirtildi.
İsrail ordusu, dün gece Gazze Şeridi sınırında silahlı oldukları iddia edilen Filistinliler görüldüğünü ve söz konusu kişilere ateş açtıklarını açıklamıştı.

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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