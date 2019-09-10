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Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü

Gazze'deki direniş grupları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

10.09.2019 09:55 Gazze'de İsrail'e ait İHA düşürüldü
Gazze'deki direniş grupları, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinin doğusunda İsrail ordusuna ait insansız hava aracını (İHA) düşürdüklerini açıkladı.

Filistin direniş gruplarının gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah kentinde İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracını (İHA) ateş açarak düşürdüğü aktarıldı. İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee yaptığı açıklamada, gece saatlerinde Gazze Şeridi'nin güneyinde bir İHA'nın düşürüldüğünü belirtti. Açıklamada, İHA'nın düşme sebebinin araştırıldığı kaydedildi. - GAZZE

Filistin, İsrail, Gazze, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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