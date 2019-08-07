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Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi

Gazze'de, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek gösterisi düzenlendi.

07.08.2019 23:48
Gazze'de İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutuklulara destek gösterisi
Gazze'de, İsrail hapishanelerinde tutuklu bulunan Filistinli hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek gösterisi düzenlendi.
Gazze'deki Ulusal ve İslami Güçler Esirler Komitesi tarafından Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) binası önünde düzenlenen gösteriye katılanlar "Esirler tehlikede" yazılı pankartlar taşıdı.
İslami Cihad Hareketi yöneticilerinden Hıdır Habib, burada yaptığı konuşmada, "Bu gösteriyi, İsrail hapishanelerindeki Filistinli esir hastalara ve açlık grevi başlatanlara destek için düzenliyoruz. Özellikle hasta esir Bessam es-Sayih için. Sayih, İsrail hapishane yönetiminin uyguladığı tıbbi ihmal politikası sebebiyle ölümle burun buruna kalmış durumda." dedi.
Habib, Sayih'in ve açlık grevindeki diğer Filistinli tutukluların hayatından tamamen İsrail yönetiminin sorumlu olduğunu vurguladı.
Kanser teşhisi konulan ve 8 Ekim 2015'ten bu yana tutukluluğu devam eden Sayih'in kalp kaslarında zayıflık olduğu yürüme ve konuşmakta zorluk çektiği ifade ediliyor.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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