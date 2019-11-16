Haberler » Güncel » Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi - Haber

Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi

Gazze Şeridi'nde, İsrail'in son günlerde düzenlediği hava saldırılarında okulları da hedef alması protesto edildi.

16.11.2019 17:48 | Son Güncelleme: 16.11.2019 17:50
Şeridi'nde, 'in son günlerde düzenlediği hava saldırılarında okulları da hedef alması protesto edildi.
Gazze'deki Eğitim Bakanlığı tarafından organize edilen gösteri, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 3 öğrencinin hayatını kaybettiği Abdullah bin Ravaha İlkokulu avlusunda düzenlendi.
Gösteride, uluslararası toplumdan, İsrail ordusunun ihlalleri sebebiyle Filistin'deki eğitim sürecinin maruz kaldığı olumsuzluklara karşı sorumluluklarını yerine getirmeleri istendi.
Bakanlıktan 14 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği son saldırılarda farklı eğitim kurumlarından 6 öğrencinin yaşamını yitirdiği, 15 okulun zarar gördüğü kaydedilmişti.
İsrail ordusunun 12 Kasım'da Gazze'de İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyeleri'nin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın bulunduğu eve düzenlediği operasyon, bölgede tansiyonun yeniden yükselmesine neden olmuştu.
Gazze'de İsrail'in okulları hedef alması protesto edildi

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


Son Dakika Güncel Haberleri
18:40 Bakan Koca'dan 'şehir hastaneleri' açıklaması
18:40 Mardin'de "Evde Artık Sıfır Atık" etkinliği düzenlendi
18:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan şehit babasıyla telefonda görüştü
18:37 Bingöl ulaştırma ve altyapı bakanı turhan, bingöl'de
18:36 Engelli öğrenciye tekme tokat dayak atmıştı; kendisini böyle savundu: Yapmış olduğu şeyin hata olduğunu anlayabilmesi için spordan men ettim
16.11.2019 18:43:32