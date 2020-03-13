Gazze'de koronavirüs nedeniyle 2 bin 667 kişi karantinada
Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 bin 667 kişinin karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.
13.03.2020 23:26 | Son Güncelleme: 13.03.2020 23:26
Gazze 'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan önlemler kapsamında 2 bin 667 kişinin karantinaya tabi tutulduğunu açıkladı.
Bakanlıktan yayınlanan raporda, Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan karantinanın İtalya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, İran ve Singapur 'dan gelenleri kapsayacak şekilde genişletildiğinin belirtildiği raporda, Gazze'de 2 bin 667 kişinin evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulduğu kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirilmişti.
Bakanlıktan yayınlanan raporda, Refah Sınır Kapısı'nda uygulanan karantinanın İtalya, Çin, Hong Kong, Güney Kore, Japonya, İran ve Singapur 'dan gelenleri kapsayacak şekilde genişletildiğinin belirtildiği raporda, Gazze'de 2 bin 667 kişinin evde izlemeye (karantinaya) tabi tutulduğu kaydedildi.
Filistin Sağlık Bakanlığından bugün yapılan açıklamada, işgal altındaki Batı Şeria'da Kovid-19 vaka sayısının 35'e yükseldiği bildirilmişti.
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Kaynak: AA
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