Gazze'de koronavirüs önlemleri kapsamında sahra hastanesi inşa ediliyor
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sahra hastanesinin inşasına başladı.
12.03.2020 16:22 | Son Güncelleme: 12.03.2020 16:22
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde faaliyet gösteren Sağlık Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için sahra hastanesinin inşasına başladı.
Bakanlığa bağlı Acil Durum Ekibi Müdürü Salah er-Rantisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bir sahra hastanesi kurulacağını söyledi.
Hastanede bir laboratuvar ile yoğun bakım odalarının bulunacağını aktaran Rantisi, sahra hastanesinin 30 yatak kapasiteli olacağını belirtti.
Rantisi, net bir tarih vermeden hastanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.
Filistinli yetkili ayrıca, Bakanlığın her gün 100 ila 200 sağlık personeline, özel koruyucu kıyafetlerin nasıl giyileceği, enfekte olan ya da olduğundan şüphelenilen kişilerle karşılaşıldığında neler yapılacağına dair eğitim verdiğini ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurumlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.
Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının sterile edilmesi gibi bazı tedbirler uygulanıyor.
Öte yandan Ramallah hükümeti ise işgal altındaki Batı Şeria'da salgına yakalananların sayısının 31 olduğunu açıklamıştı.
Bakanlığa bağlı Acil Durum Ekibi Müdürü Salah er-Rantisi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, salgına karşı alınan tedbirler kapsamında bölgenin güneyindeki Refah Sınır Kapısı'nın Filistin tarafına bir sahra hastanesi kurulacağını söyledi.
Hastanede bir laboratuvar ile yoğun bakım odalarının bulunacağını aktaran Rantisi, sahra hastanesinin 30 yatak kapasiteli olacağını belirtti.
Rantisi, net bir tarih vermeden hastanenin en kısa sürede hizmete açılacağını ifade etti.
Filistinli yetkili ayrıca, Bakanlığın her gün 100 ila 200 sağlık personeline, özel koruyucu kıyafetlerin nasıl giyileceği, enfekte olan ya da olduğundan şüphelenilen kişilerle karşılaşıldığında neler yapılacağına dair eğitim verdiğini ve başta Dünya Sağlık Örgütü olmak üzere uluslararası kurumlarla irtibat halinde olduklarını dile getirdi.
Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının sterile edilmesi gibi bazı tedbirler uygulanıyor.
Öte yandan Ramallah hükümeti ise işgal altındaki Batı Şeria'da salgına yakalananların sayısının 31 olduğunu açıklamıştı.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Manşet
Haberler
Güncel
Koronavirüsle ilgili yeni bir hastalık ortaya çıktı: Koronafobi
Güncel
Erzurum'daki laboratuvarda 10 ilden gelen koronavirüs testlerinin tamamı negatif çıktı
Güncel
Afrika'yı istila eden çekirge sürüsü, Türkiye sınırına dayandı
Güncel
Kayseri'de kolonya satışı yapan kardeşler, bir günde 6,5 tonluk satış yaptı
Güncel
İstanbul'da içi yolcu dolu olan minibüsü silahla taradılar! O anlar kamerada
Güncel
Çinli uzmanlar, İtalya'daki salgını bitirmek için harekete geçti
Güncel
Koronavirüs Türkiye'ye yaradı! İTO Başkanı Avdagiç: Yıllardır aramayan müşteriler aramaya başladı
Güncel
AVM'de çekilişe katılan şanslı müşteri, yaptığı 600 liralık alışverişle 200 bin TL değerinde araç sahibi oldu