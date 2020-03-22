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Gazze'de koronavirüs salgınına karşı önlem alındı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından bir dizi koruyucu önlem alındı.

22.03.2020 18:20 | Son Güncelleme: 22.03.2020 18:20
Gazze'de koronavirüs salgınına karşı önlem alındı
Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ilk kez yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası tespit edilmesinin ardından bir dizi koruyucu önlem alındı.
Gazze Polis Sözcüsü Eymen el-Batnici yaptığı açıklamada, halkın güvenliği için düğün salonları ve semt pazarlarının kapatılmasına karar verildiğini belirtti.
Gazze Şeridi'ndeki taziye ve kutlamaların yasaklandığını, tüm kafe ve restoranların kapatıldığını aktaran Batnici, bölgedeki hiçbir camide cuma namazı kılınmayacağını ifade etti.
Bu önlemlerin bugünden itibaren ikinci bir duyuruya kadar uygulanacağını kaydeden Batnici, bölge sakinlerine bu önlemlere uymaları çağrısında bulundu.
Gazze'deki Memurlar Ofisi de memurların minimum süreyle çalışması, temel hizmetlerin verilmesi ve uzaktan çalışmanın aktifleştirilmesi gibi virüse karşı ihtiyati tedbirler aldı.
Öte yandan Gazze'deki İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm, Kovid-19 önlemleri kapsamında bölgedeki Commodore ve Blue Beach isimli iki otelin karantina merkezine dönüştürüldüğünü belirtti.
Bezm, Refah ve Beyt Hanun (Erez) sınır kapıları aracılığıyla yurt dışından dönenlerin ihtiyati olarak bu merkezlerde tutulacağını aktardı.
Filistin Sağlık Bakanı Yardımcısı Yusuf Eburriş, bugün sabah erken saatlerde düzenlediği basın toplantısında, 19 Mart'ta Pakistan'dan dönen iki kişiye Kovid-19 teşhisi konulduğunu, böylelikle Gazze'de ilk defa vaka tespit edildiğini duyurmuştu.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.
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Kaynak: AA

Etiketler : Polis, Gazze, Güncel

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