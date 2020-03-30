Gazze'de koronavirüs tedbirleri
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor.
30.03.2020 17:06 | Son Güncelleme: 30.03.2020 17:10
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı mücadele çerçevesinde dezenfekte kampanyası devam ediyor. Gazze kentinin belediye ekipleri, Er-Rimal semtindeki caddelerde dezenfekte çalışması yaptı.
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Kaynak: AA