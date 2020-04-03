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Gazze'de koronavirüs ve İsrail ablukasının maliyeti 200 milyon dolar

Filistin'in Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ablukasının 200 milyon dolarlık ekonomik kayba neden olduğu açıklandı.

03.04.2020 17:42 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:42
Gazze'de koronavirüs ve İsrail ablukasının maliyeti 200 milyon dolar
Filistin 'in Gazze Şeridi'nde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve İsrail ablukasının 200 milyon dolarlık ekonomik kayba neden olduğu açıklandı.
Ablukaya Karşı Halk Komitesi Başkanı Cemal el-Hudayri, yaptığı yazılı açıklamada, "Ekonomik kayıp, sanayi, ticaret, inşaat, otelcilik, turizm başta olmak üzere tüm sektörlerde görüldü." ifadelerini kullandı.
Hudayri, Gazze'de yaşanan ekonomik sorunların salgın nedeniyle derinleştiğini ve nakit sıkıntısı nedeniyle piyasanın durma noktasına geldiğini belirtti.
Yıllardır devam eden İsrail ablukası nedeniyle Gazze'nin ekonomisinin çökme noktasına geldiğine dikkati çeken Hudayri, dünyadaki birçok gelişmiş ülkenin ekonomisini etkileyen salgının bölgede yıkıcı bir etkisi olacağını vurguladı.
Hudayri, Gazze'deki mevcut kriz durumu nedeniyle uluslararası baskıyla ablukanın kaldırılmasının yanı sıra Gazze'ye tıbbi ve insani yardım gönderilmesi gerektiğini ifade etti.
Filistin hükümeti, son olarak abluka altındaki Gazze Şeridi'nde Kovid-19'a yakalananların sayısının 12 olduğunu, ülke genelinde ise vaka sayısının 171'e yükseldiğini açıklamıştı. Filistin'de bugüne kadar 1 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana kara, deniz ve havadan abluka altında tutuyor.

Kaynak: AA

Etiketler: Filistin, İsrail, Gazze, Güncel
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