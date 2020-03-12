Gazze'de koronavirüsle mücadele kapsamında dezenfekte çalışmaları hız kazandı
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde bazı cami ve kamu kurumlarında dezenfekte kampanyası başlatıldı.
12.03.2020 21:42 | Son Güncelleme: 12.03.2020 21:44
İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına yönelik önlemler çerçevesinde bazı cami ve kamu kurumlarında dezenfekte kampanyası başlatıldı.
İslami Cihad Hareketi'ne bağlı gönüllüler tarafından başlatılan kampanya kapsamında kentteki Büyük Ömer Camii'nin yanı sıra bazı büyük camiler, kamu kurumları ve caddeler dezenfekte edildi.
Hareket yöneticilerinden Hamis el-Heysem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfekte kampanyasının vatandaşları virüs salgınına karşı korumak adına başlatıldığını söyledi.
Yarınki cuma namazında cemaatin güven içinde ibadetini yapması için de kentteki bazı camileri dezenfekte ettiklerini dile getiren Heysem, kampanyanın ilerleyen günlerde Gazze'deki tüm ibadethaneleri kapsayacağını kaydetti.
Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi gibi tedbirler uygulanıyor.
İslami Cihad Hareketi'ne bağlı gönüllüler tarafından başlatılan kampanya kapsamında kentteki Büyük Ömer Camii'nin yanı sıra bazı büyük camiler, kamu kurumları ve caddeler dezenfekte edildi.
Hareket yöneticilerinden Hamis el-Heysem, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dezenfekte kampanyasının vatandaşları virüs salgınına karşı korumak adına başlatıldığını söyledi.
Yarınki cuma namazında cemaatin güven içinde ibadetini yapması için de kentteki bazı camileri dezenfekte ettiklerini dile getiren Heysem, kampanyanın ilerleyen günlerde Gazze'deki tüm ibadethaneleri kapsayacağını kaydetti.
Kovid-19 vakası tespit edilmeyen Gazze Şeridi'nde salgından korunmak için eğitime ara verilmesi, bazı kamu kurumlarının dezenfekte edilmesi gibi tedbirler uygulanıyor.
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Kaynak: AA
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