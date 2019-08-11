Haberler» Güncel» Haber

Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu

Filistin'in Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli bayramı namazı kıldı.

11.08.2019 10:57 Gazze'de Kurban Bayramı coşkusu
Filistin'in Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinli bayramı namazı kıldı.

Gazze'de binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını eda etmek için Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin yapıldığı alanı doldurdu.

Tüm İslam dünyasında olduğu gibi, Gazze'de de binlerce müslüman Kurban Bayramı namazı için bir araya geldi.

Gazze Şeridi'nde düzenlenen Kurban Bayramı namazını kılanlar arasında Direniş liderleri de vardı.

Kurban Bayramı hutbesinde Cihat Hareketi yöneticisi Halit Elbetş, "İsrail'e karşı mücadelemizi sürdürmek ve ABD'nin "Yüz Yıllık Anlaşması" planını bozmak için duruşumuzu sağlam tutmalıyız" ifadelerini kullandı.

Elbetş, İsrail polisi ve Fanatik Yahudiler tarafından yapılan baskınların ABD Başkanı Donald Trump'in planladığı "Yüz Yıllık Anlaşması" planından bir parça olduğunu vurguladı.

Elbetş, Kudüs tehlikede olduğunu belirterek," İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Birliği nerede?" diye sordu. - GAZZE

Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
13:26   SİVAS'TA ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:26   KOCAELİ İZMİT'TE ACEMİ KASAPLAR HASTANELERİ DOLDURDU
13:25   "Batı Karadeniz'in Efes'i": Prusias ad Hypium Antik Kenti
13:22   ADANA TRENİN ÇARTIĞI 4 YAŞINDAKİ SURİYELİ ÇOCUK ÖLDÜ, ANNESİNİN FERYADI YÜREK BURKTU
13:22   ADIYAMAN OTOMOBİLİN ÇARPTIĞI YAYA ÖLDÜ
13:20   Kestane dalını sepete dönüştüren usta eller zamana direniyor
13:20   "Acemi kasaplar" hastanelik oldu