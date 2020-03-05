Gazze'de patlama: 31 yaralı

Gazze
Şeridi'nde bir gaz tüpü deposunda meydana gelen patlamada 31 kişi yaralandı. Filistin
'in Gazze Şeridi'ndeki El-Nuseirat Kavşağı'nda gaz tüpü deposunda patlama meydana geldi. Gazze Sağlık Bakanlığı, patlamada 31 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonrası bölgede büyük yangının çıktığı ve 10'dan fazla dükkanın yandığı öğrenildi. Yaralılar Gazze'nin orta kesiminde bulunan Deyr el-Balah'taki El Aksa Şehitleri Hastanesine kaldırıldı. Olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. - GAZZE