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Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle onlarca evi su bastı

İsrail ablukası altındaki Gazze Şeridi'nde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı.

10.01.2020 16:49 | Son Güncelleme: 10.01.2020 16:52
ablukası altındaki Şeridi'nde iki gündür etkili olan kuvvetli yağış su baskınlarına yol açtı.
Gazze'nin kuzeyindeki Cibaliya ve Es-Saftavi bölgelerinde onlarca ev su altında kaldı.
AA muhabirine konuşan Saftavi bölgesi sakinlerinden Husam el-Bizm, sivil savunma ekiplerinin evlerini su basan aileleri tahliye ettiğini söyledi.
Gazze'deki Sivil Savunma Birimi Operasyonlar Müdürü Yarbay Raid ed-Dehşan da Cibaliya Kampının orta kesimindeki evlerde ikamet edenlerin bir kısmının küçük teknelerle taşındığını aktardı.
Kampın bir bölümünde aşırı yağmur suyu biriktiğini ve ekiplerin pompalar aracılığıyla biriken suyu tahliye ettiğini dile getiren Dehşan, durumun genel anlamda kontrol altında olduğunu ifade etti.
Gazze'de şiddetli yağış nedeniyle onlarca evi su bastı

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA


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