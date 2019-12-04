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Gazze'de yaklaşık 127 bin engelli var

Gazze'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi, Gazze düzeyinde yaklaşık 127 bin engellinin bulunduğunu belirtti.

04.12.2019 11:52 | Son Güncelleme: 04.12.2019 11:52Gazze'de yaklaşık 127 bin engelli var
'deki Şeyh Hamed bin Halife Al Sani Rehabilitasyon ve Protez Hastanesi, Gazze düzeyinde yaklaşık 127 bin engellinin bulunduğunu belirtti.
Hastane'nin Genel Müdürü Rafet Lübbed yaptığı yazılı açıklamada, Gazze'de yaklaşık 127 bin engellinin olduğunu ve bunların yüzde 49'unu farklı alanlarda hizmete muhtaç olan ortopedik engellilerin oluşturduğunu ifade etti.
Lübbed, Katar Kalkınma Fonu tarafından finanse edilen hastanenin faaliyete geçtiği geçen nisan ayından bu yana 5 bin 300 kişiye rehabilitasyon, 25 bin 306 kişiye de tedavi hizmeti sunduğunu kaydetti.
Lübbed, İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle protez yapımında kullanılan kimyasal maddelerin Gazze'ye sokulmasında sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi.

Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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