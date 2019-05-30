Gazze'de "Yüzyılın Anlaşması" planı protesto edildi

Gazze'de gazeteciler, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Yüzyılın Anlaşması" planını protesto etti.

Gazze şehrindeki sivil toplum kuruluşlarından Revasi Filistin Kurumu, bazı basın gruplarıyla iş birliği içerisinde "Gazeteciler, Yüzyılın Anlaşması'na karşı" başlıklı gösteri düzenledi.

Gösteriye katılan ve ABD'nin söz konusu planına karşı olduklarını ifade eden onlarca basın mensubu, Arap dünyasına Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenmesi planlanan ekonomi çalıştayını boykot etmesi çağrısı yaptı.

Revasi Filistin Kurumu Genel Müdürü Fayiz el-Hasani, gösteride yaptığı konuşmada, "Direnişçi Filistin halkının, Yüzyılın Anlaşması planını boşa çıkaracağını teyit ediyoruz." dedi.

Trump'ın kararlarının tarihi değiştiremeyeceğini vurgulayan Hasani, işgal karşısında meşru direniş yöntemleriyle bu gibi adımları başarısız kılacaklarını ve bu bağlamda basının Filistin halkının maruz kaldığı İsrail ihlallerine ilişkin dünyaya güçlü bir mesaj verdiğini söyledi.

Gösteriye katılan medya ve basın grupları adına söz alan Salih el-Mısri de ABD'nin, Filistinlilerin meşru haklarını hedef almayı sürdürdüğü bir zamanda basının tüm bu komplolar karşısında net bir tutum sergilemesi gerektiğini belirtti.

İsrail'i, daha fazla suç işlemesi konusunda cesaretlendirecek, medya alanı başta olmak üzere her türlü normalleştirmeye ve Yüzyılın Anlaşması planına karşı olduklarını ifade eden Mısri, Arap ülkelerine gelecek ay düzenlenecek Manama ekonomi çalıştayını boykot etmesi çağrısı yaptı.

Kaynak: AA