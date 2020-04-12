Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine...

Gazze'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'daki Filistinlilerin bölgeye geçişi için Kahire yönetimi ile koordine içinde olduklarını duyurdu.

12.04.2020 00:26 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:26
Gazze'deki İçişleri Bakanlığı:
Gazze 'deki İçişleri Bakanlığı, Mısır'daki Filistinlilerin bölgeye geçişi için Kahire yönetimi ile koordine içinde olduklarını duyurdu.
El- Aksa televizyonuna konuşan Bakanlık Vekili Tevfik Ebu Naim, "Mısır'daki Filistinlilerin Gazze'ye getirilmesi için Kahire yönetimiyle koordine halindeyiz. Bu hafta içinde geçişler başlayacak. Refah Sınır Kapısı'ndan günlük 250 kişi gelecek." dedi.
Karantina merkezinde yaklaşık 900 kişiyi misafir ettiklerini, Mısır'dan gelecek Filistinlileri de yerleştirecekleri yerleri bulunduğunu aktaran Ebu Naim, Gazze'deki hükümetin yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında aldığı tedbirlerin olumlu sonuçlar verdiğini söyledi.
Kovid-19 tedbirleri kapsamında dışarıdan Gazze'ye gelenler 21 gün süreyle karantinada tutuluyor.
Filistin Sağlık Bakanlığı, son olarak ülkede 13'ü Gazze'de olmak üzere 268 koronavirüs vakası olduğunu açıklamıştı.
Hamas da bugün 1000 karantina odası inşa ederek ilgili hükümet yetkililerine teslim ettiklerini duyurmuştu.

Kaynak: AA

Etiketler: Kahire, Gazze, Aksa, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı Haberler
Sağlık Bakanı, ağır vakalarla ilgili olumlu gelişmeyi gece yarısı paylaştı
Sunucu Erem Şentürk’ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı Haberler
Sunucu Erem Şentürk'ü önce elektrik çarptı, sonra ayağı kaydı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi Haberler
Olay yerine gelip kocasının suçunu üstlense de çelişkili ifadeleri ele verdi
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, son 6 günün korona verilerini değerlendirip güzel haberi verdi
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: 'Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

01:50: Sessizliğinin hakim olduğu Başkent'in cadde ve sokakları havadan görüntülendi - Haber 01:48: Kayseri'de evlerin camlarından yansıyan ışık, güzel görüntü oluşturdu - Haber 01:46: Sağlık Bakanı Koca: "Türkiye ölçeğinde yoğun bakım toplam hasta sayımız ilk kez azaldı" - Haber 01:45: Sağlık Bakanı Koca: Yoğun bakımdaki hasta sayımız ilk kez azaldı - Haber 01:32: Sokağa çıkma yasağı sonrası Eskişehir sokakları havadan görüntülendi - Haber 00:13: Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan hastanede hayatını kaybetti - Haberler