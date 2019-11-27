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Gazze'deki ilk ampute futbol ligi final maçıyla sona erdi

Gazze Şeridi'nde ilk kez düzenlenen ampute futbol ligi, oynanan son maçla sona erdi.

27.11.2019 00:34 | Son Güncelleme: 27.11.2019 00:34Gazze'deki ilk ampute futbol ligi final maçıyla sona erdi
Şeridi'nde ilk kez düzenlenen ampute futbol ligi, oynanan son maçla sona erdi.
Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) sponsorluğu ile Federasyonu himayesinde düzenlenen ligde, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılar sonucu uzvunu kaybeden bazı futbolcuların da forma giydiği 5 takım mücadele verdi.
Ligin son maçında El-Cezira ve Eş-Şimal takımları Filistin Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. El-Cezira takımı Eş Şimal'i 7-1 mağlup etti.
Gazze Uluslararası Kızılhaç Komitesi Sözcüsü Suheyr Zakkut, Gazze düzeyindeki ilk ampute ligine, 5 takım bünyesinde 80 oyuncunun katıldığını belirterek, "Oyuncular futbol ile engellerine meydan okumak istiyor." dedi.
Zakkut, Filistinli futbolcuların uluslararası maçlarda da yer almalarını umduklarını dile getirdi.

Filistin, Futbol, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

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