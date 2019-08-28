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Gazze'deki saldırılar hakkında açıklama

Filistin'in Gazze Şeridi'nde iki polis kontrol noktası noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı.

28.08.2019 21:42 Gazze'deki saldırılar hakkında açıklama
Filistin'in Gazze Şeridi'nde iki polis kontrol noktası noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğu ortaya çıktı.

Gazze'deki İçişleri ve Ulusal Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü İyad el-Bezm yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nde iki polis kontrol noktasına düzenlenen ve 3 polisin ölmesine neden olan saldırıların intihar saldırısı olduğunu açıkladı. Saldırıların Gazze'nin güvenliğini hedef alarak İsrail'e hizmet ettiğini söyleyen Bezm, "Saldırının arkasında tam olarak kim olduğunu bilmek için soruşturmaya devam ediyoruz" dedi.

Dün akşam, Gazze'nin batısındaki Dahduh kavşağında ve sahil yolunda yer alan iki polis kontrol noktasına düzenlenen saldırılarda 3 polis hayatını kaybetmiş 3 polis ise yaralanmıştı. - GAZZE

Filistin, Polis, Gazze, Politika

Kaynak: İHA

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