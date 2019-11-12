Haberler » Güncel » Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de okullar tatil edildi - Haber

Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de okullar tatil edildi

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle İsrail'in başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi.

12.11.2019 10:24 | Son Güncelleme: 12.11.2019 10:24Gazze'den atılan roketler nedeniyle Tel Aviv'de okullar tatil edildi
Abluka altındaki Şeridi'nden atılan roketler nedeniyle 'in başta başkent Tel Aviv olmak üzere birçok bölgesinde okullar ve iş yerleri tatil edildi, tren seferlerine ara verildi.
Gazze'de İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın, İsrail ordusunun düzenlediği saldırı sonucu öldürülmesinin ardından İsrail'in güneyine gergin bir hava hakim.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ebu'l Ata'nın öldürüldüğü saldırının ardından, Gazze'den başkent Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki Aşkelon ve Sderot kentlerine çok sayıda roket atıldığı belirtildi.
Atılan roketlerin büyük kısmının İsrail'e ait "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.
İsrail basınında çıkan haberlerde de Sderot kentinde iki eve roket isabet ettiği, can kaybının ise yaşanmadığı aktarıldı.
Atılan roketler nedeniyle Gazze sınırına yakın bölgelerde sirenlerin çalmaya devam ettiği kaydedildi.
Tren seferlerine ara verildi
Bölgede tansiyon giderek artarken, Tel Aviv'in yanı sıra ülkenin güneyindeki bölgelerde okullar ve iş yerleri tatil edildi.
Gazze'ye yakın bölgelerde ise tren seferlerine ara verildi.
İsrail ordusu, İslami Cihad'ın askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Beha Ebu'l Ata'nın Gazze Şeridi'ndeki evine saldırı düzenlemişti.
Kudüs Seriyyeleri de yaptığı yazılı açıklamayla, Ebu'l Ata'nın saldırı sonucu öldüğü haberini doğrulamıştı.

Tel Aviv, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
10:54 Akşener: "Bir toplumda kadınlar kalkınmadan o ülke de kalkınamaz"
10:54 İzmir'de terör operasyonu: 12 gözaltı
10:49 Fatma Şahin'in güldüren anları
10:54 Yunan adalarındaki düzensiz göçmenler ana karaya taşınıyor
10:54 KAYSO üyelerine Kişisel Verileri Koruma Kanunu anlatıldı
10:37 Erdoğan'la konuşması olay olan Barış Saylak, Muğla İl Tarım ve Orman Müdürü olarak atandı
10:25 Türkiye, Çorum'da diktiği 303 bin fidanla, ağaç dikmede Guinness rekorunu kırdı
10:18 Altın resmen eriyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyet altını fiyatları
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
09:59 Rasulayn'da teröristlerin köprüye tuzakladığı EYP etkisiz hale getirildi
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
11:57 SON DAKİKA | Galatasaray'da erken seçim toplantısı
12.11.2019 10:56:03