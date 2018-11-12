Gazze'den İsrail'e 100 Füze Atıldı

Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığı belirtildi.
İsrail yerel kaynakları, Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığını açıkladı. Füze saldırısı sonucunda 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının Gazze'den İsrail'e yapılan saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırmaya başladığını ifade etti.
İsrail ordusu dün Gazze'nin güneyinde 7 Filistinliyi şehit etmişti. - GAZZE
İsrail,Gazze
12 Kasım 2018 Pazartesi 18:59