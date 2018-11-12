- Gazze
'den İsrail
'e 100 füze atıldı
GAZZE - Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığı belirtildi. İsrail yerel kaynakları, Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığını açıkladı. Füze saldırısı sonucunda 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının Gazze'den İsrail'e yapılan saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırmaya başladığını ifade etti.İsrail ordusu dün Gazze'nin güneyinde 7 Filistinliyi şehit etmişti.
Gazze,İsrail
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:09