12 Kasım 2018, 19:09
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Gazze'den İsrail'e 100 Füze Atıldı

- Gazze'den İsrail'e 100 füze atıldıGAZZE - Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığı belirtildi.

- Gazze'den İsrail'e 100 füze atıldı

GAZZE - Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığı belirtildi.
İsrail yerel kaynakları, Gazze'den İsrail'in güneyine en az 100 füze atıldığını açıkladı. Füze saldırısı sonucunda 2'si ağır 5 İsraillinin yaralandığı belirtildi. İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, İsrail savaş uçaklarının Gazze'den İsrail'e yapılan saldırıya karşılık olarak Gazze'ye saldırmaya başladığını ifade etti.
İsrail ordusu dün Gazze'nin güneyinde 7 Filistinliyi şehit etmişti. Gazze,İsrail
12 Kasım 2018 Pazartesi 19:09