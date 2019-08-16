Haberler» Güncel» Haber

Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

16.08.2019 23:57 Gazze'den İsrail'e atılan roket etkisiz hale getirildi
İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nden atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan ve İsrail Kamu Yayın Kurulu'nun (KAN) yayımladığı açıklamada, Gazze'den atılan bir roketin Demir Kubbe hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirildiği belirtildi.
Açıklamada, olayda can kaybı yaşanmadığı kaydedildi.
İsrail basınında yer alan haberlerde ise ülkenin güneyindeki Necef (Negev) ile Sderot kentinde patlama sesleri duyulduğu, Gazze sınırı yakınlarında da 3 kere sirenlerin çaldığı bilgisine yer verildi.
Gazze'deki Filistinli gruplardan ise konuya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
00:47   Marmara depreminin 20. yılı
00:46   Manisa'da işçi servisleri zincirleme kaza yaptı: 23 yaralı
00:46   17 Ağustos Marmara depreminin 20. yılı
00:43   Bursa'da kamyon şarampole devrildi: 1 ölü
00:33   Mansur Yavaş'tan Anıtkabir'e yol ve çevre düzenlemesi talimatı
00:31   Trump'tan Hindistan ve Pakistan'a Cammu Keşmir için diyalog çağrısı
00:29   Silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı