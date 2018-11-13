13 Kasım 2018, 09:06
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Gazze'den İsrail'e Atılan Roketlerin Demir Kubbe Hava Savunma Sistemi Tarafından Vurulması

- Gazze şeridinden fırlatılan füzelere karşılık verilmesi İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.

- Gazze şeridinden fırlatılan füzelere karşılık verilmesi
İsrail ordusu abluka altındaki Gazze Şeridi'ni vurmaya, Filistinli gruplar da İsrail'in saldırılarına roketle karşılık vermeye devam ediyor.

Gazze'den İsrail'e atılan roketlerin Demir Kubbe isimli hava savunma sistemi tarafından etkisiz hale getirilme anı görüntülendi.

Görüntüde, Gazze'den atılan birkaç roketin İsrail'e ait Demir Kubbe sistemi tarafından havada vurulduğu görülüyor. Roketlerin atıldığı anda bölgeden yükselen siren sisleri ile İbranice uyarı anonsları duyuluyor. İsrail,Gazze
13 Kasım 2018 Salı 09:06