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- Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

- Gazze'den İsrail'e füze saldırısıGAZZE - Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye devam ettirdiği saldırılara karşılık olarak füze saldırısı düzenledi.

14.11.2019 00:17 | Son Güncelleme: 14.11.2019 00:17
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GAZZE - Filistinli direniş grupları, İsrail'in Gazze'ye devam ettirdiği saldırılara karşılık olarak füze saldırısı düzenledi.
İsrail'in Gazze'ye sürdürdüğü saldırılara karşılık olarak Filistin direniş grupları İsrail'in güneyindeki bölgelere füze fırlattı. Yapılan saldırı nedeniyle İsrail'in Aşdod ve Aşkelon bölgelerinde siren sesleri çalındı. İsrail basını, Gazze'den yapılan son füze saldırısı sonucu bir İsraillinin yaralandığını açıkladı.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Gazze'den dünden bu yana en az 360 füzenin atıldığı belirtildi. Saldırılarda toplam 41 İsraillinin yaralandığı ve yaralıların Açkelon'daki Berzilay Hastanesine kaldırıldığı aktarıldı. Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'nin farklı bölgelerinde düzenlediği saldırılarda 2'si çocuk, 1'i kadın olmak üzere 26 Filistinlinin hayatını kaybettiğini, 85 Filistinlinin yaralandığını duyurdu. İsrail dün sabah İslami Cihad Hareketi'nin askeri kanadı Kudüs Seriyyelerinin önde gelen komutanlarından Baha Ebu'l Ata'nın öldürmesiyle Gazze'ye saldırılarını başlatmıştı.
- Gazze'den İsrail'e füze saldırısı

Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: İHA


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