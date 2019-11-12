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Gazze'den İsrail'e roketli misilleme

İsrail'in Filistin İslami Cihat Örgütü komutanlarından Baha Abu Al Ata'yı öldürmesinin ardından Gazze'den İsrail'e roketli misilleme yapıldı.

12.11.2019 15:59 | Son Güncelleme: 12.11.2019 15:59Gazze'den İsrail'e roketli misilleme

'in İslami Cihat Örgütü komutanlarından Baha Abu Al Ata'yı öldürmesinin ardından 'den İsrail'e roketli misilleme yapıldı.

Örgütün üst düzey komutanlarından Baha Abu Al Ata'nın İsrail'in Gazze'de düzenlediği saldırı sonrası hayatını kaybetti. İsrail Savunma Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, konuyla ilgili şunları söyledi:

"Baha Abu Al Ata, İslami Cihat Örgütü'nün üst düzey komutanlarından biriydi ve Gazze'de geçen yıl düzenlenen birçok saldırıdan sorumluydu. Patlamaya hazır bir bombaydı, biz de bir fırsat gördük ve bunu kusursuzca uyguladık."

Bunun yanında Israil Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Baha Abu Al Ata'nın etkisiz hale getirilmesinin ardından Gazze'nin İsrail'deki sivilleri hedef alan roket saldırısı başlatıldığı belirtildi. Israil Ordusu'nun, Gazze'den gönderilen 50 roketin en az 20'sinin önlendiği belirtirken, ordunun resmi Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, roketlerden birinin İsrail'de yoğun olarak kullanılan otoyollardan birini hedef aldığı görüldü.

Görüntü Dökümü

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-Roket saldırısının görüntüsü

-Fırlatılan diğer füzelerin görüntüleri

-Detaylar



Filistin, İsrail, Gazze, Güncel

Kaynak: DHA

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